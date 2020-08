Het NAC van trainer Steijn krijgt steeds meer vorm: ‘Er zit een winnaarsmentaliteit in de ploeg’

video NAC-uitblinker Rösler laat zien grote schoenen Van Hecke te kunnen vullen: ‘Zorg dat ik er klaar voor ben’

18 augustus NAC won dinsdagavond, zonder de op een transfer wachtende Jan Paul van Hecke, van eredivisionist RKC Waalwijk: 0-2. Vervanger Colin Rösler was een van de grote uitblinkers aan Bredase zijde en liet zien klaar zijn om de taken van Van Hecke per direct over te nemen.