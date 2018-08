Het NAC van nu mist Wanny's: hoe wrang ook, postuum het grootste compliment

video Voormalig NAC-spits Enevoldsen scoort er op los in Amerika

9:28 In Breda kwam zijn carrière niet echt van de grond, maar hoe anders is dat in Californië. In de nacht van woensdag op donderdag maakte voormalig NAC-spits Thomas Enevoldsen alweer zijn twaalfde goal dit seizoen voor Orange County CS. Daarmee is hij nu gedeeld topscorer in de Amerikaanse eerste divisie.