Het NAC-hart van Bredanaar Van Schuppen huilt: ‘Achttiende... verschrikkelijk’

NAC-trai­ner De Graaf zwaar teleurge­steld in zijn ploeg: ‘Het leek wel pupillen­voet­bal’

25 september NAC-trainer Edwin de Graaf zag zijn ploeg de derde nederlaag op rij lijden, vooral de manier waarop deed hem pijn. ,,In de rust ben ik tekeer gegaan: wat willen we nou met z'n allen?”, vertelde hij na het 2-0-verlies tegen FC Eindhoven waardoor NAC op de achttiende plaats in de eerste divisie is beland.