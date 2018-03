'Het lukte ons niet om de schade te beperken'

Assistent Rob Penders, die voor de zesde keer dit seizoen de geschorste Stijn Vreven verving, vond dat NAC goed uit de startblokken kwam. ,,We komen ongelukkig achter door een strafschop, daarna moet Ambrose de 1-1 maken. Na de 2-0 rechten we onze rug en komen via een cadeautje terug tot 2-1. Dan hoop je dat de 2-2 valt om PSV aan het twijfelen te brengen, want ik had echt het idee dat we de wedstrijd konden keren. Na de 3-1 raken we de grip en de controle krijt, worden de ruimtes te groot en eindigt de avond in een teleurstelling. Terwijl ik constant het gevoel had dat er een puntje in had gezeten. Deze 5-1 komt hard aan. We hebben nu twee thuiswedstrijden (Vitesse en Willem II) waarin we het moeten doen. Vervelend dat de concurrenten (Willem II en Roda JC) punten pakken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ons de komende wedstrijden veilig spelen.”