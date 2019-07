Het leven van NAC-talent Sydney van Hooijdonk draait helemaal om scoren

NAC-trai­ner Brood over zijn jonge elftal: ‘Deze spelers maken best fouten, maar ze willen wél voor elkaar werken’

14 juli Zonder de niet speelgerechtigde Luka en Ivan Ilic en het geblesseerde drietal Pele van Anholt, Robin Schouten en Andrija Filipovic deed NAC zaterdag in St. Willebrord aan klantenbinding. ,,Over het algemeen hebben we verdiend gewonnen.”