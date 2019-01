‘Het kan zomaar zijn dat NAC een zorgeloze tweede competitiehelft gaat draaien’

Op basis van de ranglijst is Willem II in eigen huis favoriet, maar NAC kreeg voor de winterstop ineens de geest en haalde zeven punten uit de laatste drie wedstrijden. Yadran Blanco, NAC-watcher van BN DeStem, denkt dat de Bredanaars met de overwinning aan de haal gaan. ,,Omdat het vertrouwen groot is. Met Karami en Lundqvist hebben ze twee nieuwe spelers. Tilburg is in rep en roer nu Fran Sol met de noorderzon is vertrokken. En ze hebben twee volstrekt onbekende Grieken gehaald.”