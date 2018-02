'Het is alsof je in een rondo staat tegen AZ'

Verklaren kan Bart Meijers het niet, maar hij zag dat er wat knakte bij NAC na zo'n twintig minuten. ,,In de beginfase speelden we nog met durf, daarna werden zij dominanter.’’

,,De eerste twintig minuten spelen we eigenlijk heel goed voetbal’’, zegt Bart Meijers over de openingsfase van de wedstrijd. Hij zal met name hebben teruggedacht aan Mitchell te Vrede, die na tien minuten dicht bij een doelpunt was, maar de bal niet voorbij keeper Marco Bizot kreeg. ,,Met veel lef en durf beginnen we goed aan de wedstrijd. Dan kunnen we ook goed onder de druk van AZ uit voetballen.''

Na twintig minuten knakte er volgens Meijers iets. ,,Ik kan niet goed verklaren waar dat precies aan lag. We lopen in elk geval te ver naar achteren. Zij worden ook iets dominanter. Dat is ook niet zo erg tegen AZ, dat is gewoon een erg goede ploeg.’’

Verpest

De 0-1 van AZ, gescoord door Alireza Jahanbakhsh, noemt Meijers onnodig en slordig. Maar ook hij zag dat AZ de wedstrijd al snel in de tweede helft op slot gooide. ,,Binnen vijf minuten verpest je het. Dan kan je wel zeggen dat het twee schoten zijn die van richting worden veranderd, maar je geeft het gewoon weg.’’