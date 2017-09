Het hart van Giovanni Korte is wat van kleur verschoten

Onder coach Stijn Vreven belandde Korte (24) in Breda aanvankelijk op de bank. Volgens Vreven had hij moeite zich aan te passen aan het niveau van de eredivisie. ,,Ik weet van mezelf dat ik er in het begin altijd moeite mee heb om mijn plek te vinden in een team dat nieuw is. Vorig jaar hadden we veel vaste patronen en die hadden we dit jaar nog niet."