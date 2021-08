Het gaat harder dan verwacht met NAC-spits Kosiah: ‘Ready voor een basisplaats én die eerste goal’

,,Het gaat voor mij best prima”, benadrukt Kosiah. ,,In eerste instantie ben ik voor Onder 21 gekomen, maar naarmate de voorbereiding vorderde, mocht ik starten bij het eerste. Dat ging ook goed. Nu heb ik al drie competitiewedstrijden meegedaan en heb ik naar mijn gevoel ook een prima indruk achter gelaten. Natuurlijk het kan altijd beter, maar het gaat prima.”

Nooit had hij gedacht dat hij nu al drie competitiewedstrijden achter zijn naam had staan. ,,Ik dacht dat ik vanuit Onder 21 mezelf moest laten zien en dan zo snel mogelijk naar het eerste. Maar dat is sneller gegaan dan verwacht. Dat is positief. Nu doorpakken.”

De teller staat na 86 minuten, drie invalbeurten, nog op nul treffers. Het had er zeker één kunnen zijn, vindt ook Kosiah. De invaller had de winnende treffer kunnen maken tegen Telstar. ,,Ik heb die nacht letterlijk niet kunnen slapen. Ik had 'm op de schoen. Normaal gesproken gaat ie er altijd in, op trainingen ook. Ik weet niet wat er op dat moment door me heen ging, maar het is gebeurd. Doorpakken.”

International

Vorige week kwam het volgende positieve nieuws voor Kosiah. De spits werd opgeroepen voor het nationale elftal van Liberia. ,,Ik had al een tijdje contact met Peter Butler, de bondscoach, via de app. Ik merkte de interesse. De selectie is goed ontvangen, vooral bij familie. Mijn ouders zijn daar geboren, ik ben gewoon hier in Nederland opgegroeid. Voor de familie is het echt mooi, ik zie de trots op het gezicht van mijn ouders. Dat is mooi. Ik ben ook trots, vind het een mooie ervaring om mee te maken. Mooie affiches ook, WK-kwalificatie tegen Nigeria en Centraal Afrika. Ik hoop minuten te maken, zo niet dan hoop ik het avontuur mee te nemen in mijn levenservaring.”

,,Ik ben één keer in Liberia geweest, toen ik een jaar of vier was. Ik kan het me niet herinneren. Dus ik ga het voor het eerst bewust meemaken. Ik ga er de omgeving goed bekijken en het land leren kennen. Ik ben trots dat ik dit mag meemaken.”

Contract

Naast zijn interlanddebuut is ook een profcontract een reëel doel voor de aanvaller. ,,Ik ben er heel rustig onder. Als ik laat zien wat ik kan, op trainingen en in wedstrijden, dan komt het goed. Ik leg er geen extra druk op, maar het is wel een van de grootste prioriteiten bij de club.”

Basisplaats

Klaar is hij voor de volgende stap. Een basisplaats tegen ADO Den Haag? ,,We hebben er wel op getraind, maar we moeten zien wat de trainer gaat doen. Vrijdag zal blijken of ik definitief ga starten of niet. Maar ik ben er ready voor. Ook voor die eerste goal.”

Bekijk hier het interview met Kosiah: