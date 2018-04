'Het domste wat ik kan doen, is paniekvoetbal spelen en alles door elkaar gooien'

Leuk is het niet, zegt Stijn Vreven, dat hij steeds meer beperkt wordt in zijn keuzes. Meer dan een half elftal mist hij door blessures of schorsingen en met name voorin heeft hij weinig meer te kiezen voor Sparta woensdag (20.45 uur). Een wedstrijd waarin NAC zich veilig kan spelen. ,,We doen er alles aan om iedereen fit te houden.”

,,Het domste wat ik kan doen, is nu paniekvoetbal gaan spelen en alles door elkaar gooien na een belabberde prestatie tegen Willen II. Vitesse (1-0-zege) is nog maar anderhalve week geleden.”

De trainer van NAC is genoodzaakt zijn spelers te ontlasten, zoals met Manu García het geval is. De spelmaker volgt een individueel programma. ,,Zodat hij na Sparta nog twee keer kan pieken”, zegt Vreven. ,,Daar maken we speciaal schema’s voor. Manu zegt eerlijk: ‘Trainer, dit is mijn eerste jaar op het hoogste niveau, ik ben gewoon moe. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Het verschil tussen Vitesse en Willem II was erg groot bij hem, zoals bij het hele team. Manu krijgt nu standaard een bewaker mee en kan niet in zijn sterkte spelen, dat weegt mentaal zwaar en maakt de vermoeidheid groter.”

Umar / Te Vrede

,,Sadiq Umar heeft met hangen en wurgen het einde van de wedstrijd tegen Willem II gehaald. Eigenlijk had ik hem moeten wisselen. Paolo Fernandes kreeg echter kramp en we stonden achter. Je weet nooit wat Sadiq met een gek moment kan doen. Hij kan een strafschop krijgen of voor een schot gaan. Hij is niet okselfris, maar ik heb Mitchell te Vrede achter de hand. Die heeft met Jong NAC vorige week zeventig minuten gespeeld en dat zag er goed uit. Die kan ik inzetten.”

Snepvangers / Brusselers

,,Bij het tweede speelt Diego Snepvangers vaak op 7 of 11, tegen RKC heeft hij laatst een goede wedstrijd gespeeld. Tegen Willem II was het slechts een keuze van het moment. We speelden op dat moment met twee spitsen (Umar en Te Vrede). Het was de bedoeling dat Diego met zijn linkervoet de ballen vanaf rechts in zou draaien. Daarom bracht ik hem en niet Bodi Brusselers. Het heeft helaas niet uitgepakt zoals we wilden.”

Vreven wilde dinsdag niet zeggen wie de geschorste Karol Mets in het centrum van de verdediging vervangt, Menno Koch of Bart Meijers: ,,Koch speelt zijn wedstrijden bij Jong NAC en heeft geen terugslag of reactie gehad. Hij is wedstrijdfit”, is het enige wat Vreven erover kwijt wilde.

Afwezig: Mets (geschorst), Ambrose (knie), Agyepong (hamstring), Korte (lies), Ntoko (rug), Schoofs (enkel) en Rommens (knie).