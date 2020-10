Het coronavirus wint het bij NAC voorlopig van het voetbal

Ziekteverschijnselen, PCR-testen, coronabesmettingen, uitbraak, De Graafschap - NAC afgelast, thuisquarantaine, sneltesten, nieuwe besmettingen, verlengde thuisquarantaine, NAC - Cambuur hoogst onzeker. Zie hier de afgelopen tien dagen van de koploper uit de eerste divisie, verpakt in een medisch dossier omdat het voetbal naar het tweede plan is verdreven. Dat Covid-19 een belangrijke beïnvloeder van het coronaseizoen is, komt in het voetbal bijna nergens beter tot uitdrukking dan in Breda.