Het brein van NAC is een genot om te aanschouwen

Het applaus bij zijn wissel vijf minuten voor tijd komt Haye meer dan toe. Voor de liefhebber is het genieten in de puurste zin van het woord als hij de bal in beweging brengt. Een paar schietgebedjes en warme woorden kunnen geen kwaad om de dirigent van het elftal nog een seizoen in Breda te houden. Haye is de motor die NAC in gang zet richting een fraaie 1-2-zege op Sparta.