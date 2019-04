Het borrelt en het bruist weer in Breda en omstreken: de naam NAC ligt weer op ieders lippen

Interview De lach is terug op het gezicht van NAC-spe­ler Anouar Kali: ‘Ben weer de baas op het middenveld’

5 april Anouar Kali (27) looft zijn beschermheer Ruud Brood en voelt dat de ‘Bredase Lente’ is aangebroken na de overwinning op Excelsior (1-2) woensdag. ,,We kunnen nog vijftiende worden, dat is ook NAC”, zegt de middenvelder.