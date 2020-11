Herstelde Bilate moet NAC meer aanvalskracht geven

Koud twaalf minuten staat hij in het veld, drie dagen na het ondertekenen van een tweejarig contract, als zijn hamstring het begeeft. Bilate gaat bij zijn debuut kermend van de pijn naar de grond. 14 september is het dan. Gisteren, zeven weken na de onheilstijding, hervat de spits de groepstraining van NAC.

Tijdens zijn absentie ontpopt Sydney van Hooijdonk zich tot doelpuntenmachine en is hij op een bepaald moment zelfs topscorer van de eerste divisie. Hoewel Van Hooijdonk, die tot de blessure van Bilate met anderhalve been buiten stond, in de laatste drie wedstrijden niet scoorde, heeft hij in de vijf competitieduels ervoor in een coronavrij NAC met zeven goals en twee assists zijn visitekaartje afgegeven.