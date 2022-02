Herstelde Bakker hoopt op meer kansen en goals met nieuw NAC-systeem

,,Ik ben even ziek geweest. Het duurde eventjes om te herstellen en we hadden drie wedstrijden in een week tijd. Ik baalde dat ik er niet bij was”, begint Bakker over zijn periode na de positieve coronatest. ,,Het waren mooie wedstrijden. Tegen Roda, waar ik vorig jaar heb gespeeld. En tegen PSV, die had ik ook graag willen spelen. De wedstrijd tegen FC Den Bosch kwam te vroeg, ik was pas twee dagen ervoor weer op de club. Maar morgen ben ik er weer bij.”