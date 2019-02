‘Herstel Verschueren en Ilic duurt langer dan verwacht, Fernandes blijft kwakkelen’

Trainer Mitchell van der Gaag verschaft vrijdagmiddag uitleg over de langdurige absentie van de Belgische loper, de topscorer en de twee creatieve linkspoten van Manchester City. ,,Arno gaat vooruit, maar niet met de stappen waarmee we gehoopt hadden. Vorig jaar heeft hij hetzelfde gehad, toen is het sneller gegaan wat ik begrepen heb. Mitchell is deze week voor het eerst op het veld geweest, dat gaat de goede kant op. Paolo heeft na zijn knieproblemen een terugslag gehad. Van Luka werd in eerste instantie gedacht: een, hooguit twee weken voordat hij terug zou zijn. Dat bleek ernstiger dan gepland. Paolo is deze week aangesloten, dat gaat de goede kant op. Maar goed, het blijft Paolo. Hij mag nog niet alles doen. Na een half jaar ken ik Paolo ook wat beter, dan ga je andere dingen meenemen. Als ze fit zijn, moet je ze opstellen. Maar met sommige dingen kijk je vooruit.”