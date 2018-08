Henk ten Cate aandachtig toeschouwer bij NAC - Konyaspor: oefenduel in beeld

Met wat meer fortuin in de afwerking had NAC een gelijkspel of zelfs een zege over kunnen houden aan het treffen met het Turkse Konyaspor. Het nipte verlies (1-2) biedt voldoende aanknopingspunten voor trainer Mitchell van der Gaag. Het zesde duel van de oefenreeks in beeld.