‘Henk de Jonge nam zijn problemen mee naar huis, dat was funest’

Nog voor zijn veertigste wordt De Jonge opgenomen in de psychiatrische inrichting Het Hooghuys in Etten-Leur. NAC is zijn laatste club, NAC - Twente op 17 maart 1984 de laatste wedstrijd die hij coacht. Oud-doelman Van Eenennaam denkt dat De Jonge nooit over zijn ontslag is heen gekomen. ,,Hij vond het onterecht en kreeg een zenuwinzinking. Bob Maaskant kwam erbij als technische man en haalde nieuwe spelers. Henk raakte psychisch in de war. De eerste maanden na zijn ontslag belde hij iedere speler. Hij wilde contact: ‘Wat is er nu gebeurd?’, vroeg hij. Vond het echt heel triest, ook voor zijn vrouw.”