Hendriks positieve noot bij dolend NAC, Rösler moet vrezen voor zijn basisplaats

De 19-jarige Feyenoord-huurling is de positieve noot op een onaangename maandagavond in de Eindhovense bossen waar het grote NAC zich verslikt in het beloftenteam van PSV. De linker centrale verdediger is sterk in de lucht, wint veel van zijn duels en raakt niet in de war als hij de bal heeft.

Hij bemande achterin afwisselend de posities van linker centrale verdediger en linksback. ,,Met de trainer vooraf gezeten dat we verschillende tactieken tegenover PSV kunnen zetten. Ik zou dan meer op de linkerflank uitkomen. Prima, want ik heb daar vaker gespeeld.”

Tot de vroege wissel van Robin Schouten (30ste minuut) schoof de rechtsbenige linksback Rutten regelmatig door naar het middenveld. ,,Omdat zij in een ander systeem spelen dan wij in Nederland gewend zijn. Moreno kan af en toe op het middenveld komen en af en toe aan de linkerkant. Daarin hebben we wel een beetje naar PSV gekeken.”

De tiener vormde de eerste helft een duo met Colin Rösler, in de tweede helft werd hij gekoppeld aan Roger Riera. Trainer Maurice Steijn was niet tevreden over Rösler die bovendien een gele kaart te pakken had. Hendriks: ,,Uiteindelijk maakt het niet uit met wie je speelt, als je maar goed communiceert en strijd levert.”

Prettig

Steijn deelt de mening dat Hendriks, begin deze maand overgekomen van Feyenoord onder 21, zijn werk naar behoren heeft gedaan. ,,Het is zijn eerste wedstrijd in een half jaar. Vandaar dat hij ook kramp had. Wat ik vooral prettig vind aan hem, is dat hij zijn tegenstander laat voelen dat hij er is. Dan vind ik het niet erg als hij een keer een overtreding maakt, daar ben je verdediger voor.

Het heeft er alle schijn van dat Hendriks zaterdag (14.00 uur) tegen FC Den Bosch blijft staan. Colin Rösler of Roger Riera zullen de linkspoot vergezellen in het centrum van de verdediging. ,,Die vechten het maar uit”, zegt Steijn. ,,Dat is niet aan mij.”

