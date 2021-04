Hendriks nog niet bezig met volgend seizoen: ‘Focus ligt op plaatsing voor de eredivisie met NAC’

videoDrie, vier of vijf verdedigers: Ramon Hendriks wil er niet te zwaar aan tillen. Voor de mandekker van NAC verandert er niet veel nu Maurice Steijn voor een formatie met drie centrale verdedigers heeft gekozen. ,,Ik denk niet dat dat het heel veel verschil maakt.” Met zijn toekomst is hij nog niet bezig.

,,Je komt iets meer dan normaal aan de linkerkant. Maar dat heb ik wel vaker gedaan met een middenvelder die uitzakt. Het is maar net hoe iedere speler zijn positie invult, voor mij verandert er niet heel veel. Bij het Nederlands elftal (jeugdelftallen, red.) of bij Feyenoord hebben we ook wel eens geprobeerd om met drie man op te bouwen, dat is wat we eigenlijk nu ook doen. Ik doe gewoon wat de trainer vraagt”, blijft hij koeltjes onder de tactische omzetting.

Druk

Hij heeft er nog geen halfjaar op zitten, maar heeft al wel een hoop meegemaakt bij NAC. Hoe gaat hij om met de druk die komt kijken bij het spelen bij een topteam in de eerste divisie? ,,Ik vind het wel lekker om met wat druk te spelen. Ik denk dat je daar beter van gaat spelen, wat scherper van wordt. Zo voel ik dat tenminste.” Hendriks is tevreden over zijn eigen inzet tot dusverre. ,,Ik denk dat ik verdedigend belangrijk ben en af en toe voetballend mijn steentje bijdraag.”

Feyenoord

Ook vanuit Feyenoord klinken voorzichtige positieve geluiden over de huurling. ,,Ik heb af en toe contact met de assistent-trainer van de onder 21. Dan bellen we of spreken we af en kijken we wat beelden. Wat ik toe nu toe heb gehoord is dat ze tevreden zijn.” Over zijn toekomst gaan de gesprekken niet, volgens de verdediger. ,,Ik ben nu alleen maar met NAC bezig, focus me op dit seizoen en plaatsing voor de eredivisie.”

Wat wil hij zelf? ,,Iedere speler wil op het hoogste niveau spelen. Ik heb er nu van geproefd, weet hoe het is en wil daar natuurlijk blijven.” Of een langer verblijf bij NAC een optie is? ,,Ik heb het zeker naar mijn zin, maar ik ben nu alleen bezig met dit seizoen. Daarna gaan we kijken hoe het verder loopt.”

Bekijk hier het interview: