Helmond Sport neemt afstand van discriminatie 'fans' richting NAC-huurling Sprangers: 'Blijf dan thuis'

Hij hoorde vanaf de tribunes ook enkele discriminerende opmerkingen richting spelers, onder wie Sprangers. Daar kon Alflen met zijn verstand al helemaal niet bij; hij reageert dan ook fel op die bewuste uitlatingen. ,,Dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vraag me af waarom je dan naar het stadion komt? Blijf dan liever thuis. Hier help je ons zeker niet mee", foetert Alflen.