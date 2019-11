Helmond Sport heeft NAC-huurling Snepvangers pas in 2020 terug: ‘Jammer, hij was goed bezig’

Snepvangers (21) is met 4 doelpunten de clubtopscorer van de Helmonders. Verder was Snepvangers ook nog goed voor twee assists. Daarmee is hij bij meer dan een derde van de in totaal 15 goals betrokken. ,,Diego was goed bezig, het is jammer dat we hem moeten missen”, zegt Boessen. ,,Maar je hebt tijdens een seizoen altijd met blessures te maken. We mogen niet klagen, de groep staat er verder goed en fit op”, gaat de trainer verder.