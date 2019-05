‘Helmond Sport en NAC zetten samenwerkingsverband voort’

video Anouar Kali: ‘Degradatie was niet nodig geweest’

12 mei Anouar Kali bestempelt de degradatie van NAC als ‘iets van het hele seizoen’. ,,Er is veel onrust geweest, er speelden veel randzaken. Dat we gedegradeerd zijn was niet nodig geweest als je ziet wat voor kwaliteiten we in de selectie hebben. Meer dan teams die om ons heen staan. Het had niet gehoeven, niet gemoeten ook.”