Heet Avondje NAC in aantocht met acties tegen City Football Group: ‘Hoop dat supporters de spelers blijven steunen, zoals ze altijd doen’

Trainer Edwin de Graaf is voorbereid op een explosieve sfeer als zijn elftal het na een interlandbreak van twee weken opneemt tegen Jong Ajax. ,,In de wedstrijdbespreking zal dat zeker een aandachtspunt zijn.” Een zege op de nummer vijf is een vereiste om De Graafschap bij te houden. Door de onverwachte 4-0-nederlaag tegen Helmond Sport, na een serie van zes zeges is NAC gezakt naar de negende plek. Omdat Almere City als nummer dertien van de algehele ranglijst fier aan kop gaat in de vierde periode, kan het team dat op het einde van de rit op plek negen staat zomaar naast de play-offs grijpen.