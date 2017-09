‘Heerlijk zo’n eerste feestje in het stadion’

Verdediger Menno Koch en doelman Mark Birighitti vierden zaterdagavond hun eerste feestje in het Rat Verleghstadion van NAC. ,,Dat voelde heerlijk”, zei Koch na afloop. ,,Het publiek vanavond was beter dan wat ik heb meegemaakt in Engeland. Zo gepassioneerd. Ze hebben ons er zeker doorheen geholpen”, deed Birighitti er nog een schepje bovenop.

De verdediging van NAC lag de laatste weken nadrukkelijk onder vuur. De ploeg incasseerde ook volgens trainer Stijn Vreven teveel tegendoelpunten. ,,Dan voelt dit een stuk beter”, glunderde Koch. ,,We hebben er helaas nog eentje tegen gekregen, maar als je wint kun je daar mee leven.”

Birighitti zei dat hij na het onwennig begin vorige week in Alkmaar zaterdagavond weer zichzelf was in het doel. ,,Ik voelde me zelfverzekerd, moedig en betrokken. Dat ik de nul niet heb kunnen houden, is vervelend, maar meer ook niet. Dat clean sheet bewaar ik maar voor volgende week tegen Feyenoord.”

Quote Dat clean sheet bewaar ik maar voor volgende week tegen Feyenoord NAC-doelman Mark Birighitti

Dat NAC verdedigend een stuk beter stond dan de voorgaande duels, deed Koch uiteraard deugd. ,,Verdedigen doe je met zijn allen. Net als aanvallen. Natuurlijk moeten wij als verdedigers ook dingen beter doen. Daarover is gesproken en vanavond zag je hoe wel elkaar helpen en steunen op bepaalde momenten. Dat was in de andere wedstrijden misschien iets minder, waardoor het toen beslissend was. Dit keer was het anders en pak je wel de drie punten.”

Dat de wedstrijd voor rust niet echt los kwam, lag volgens Koch aan het stugge verdedigen van FC Groningen. ,,Het was moeilijk om door hun vijfmans verdediging heen te spelen. We kregen uit spelhervattingen trouwens best nog wat kansen. In de rust hebben we tegen elkaar gezegd dat we wel moesten gaan scoren. En de nul houden.”

Dat na de 2-0 toch weer de 2-1 viel, mocht de pret in het stadion uiteindelijk niet lukken. ,,Maar toen die 2-1 viel, dacht ik wel even ‘nee niet weer he’. Het was even overleven. Vrouwen en kinderen eerst dus.” Op een terecht afgekeurde treffer na kwam NAC daarna niet meer in de problemen. ,,We zijn voor elkaar door het vuur gegaan en we hebben elkaar geholpen”, zag Koch.