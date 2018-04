Heerkens heeft bericht voor Bertrams al klaar: 'Neem je visvergunning mee'

Om de stemming in de week voor de streekderby met NAC te peilen, kun je bij Willem II het beste bij Freek Heerkens (28) zijn. De verdediger uit Heeswijk-Dinther is de enige Brabander die bij de Tilburgse club binnen de lijnen zal staan, nu Jordens Peters zo langdurig geblesseerd is.

Heerkens is ook de speler met de meeste derby-ervaring, al moest hij het duel van een paar jaar geleden – dat door Robert Braber in extra tijd beslist werd – volgen vanaf de reservebank. ,,Dat was een mooie derby, omdat een in Breda woonachtige speler die wedstrijd in ons voordeel besliste", zegt Heerkens. ,,Maar de mooiste blijft toch de dubbele derby van twee jaar geleden, waarin we onze plek in de eredivisie veiligstelden. Dat is gevierd als een kampioenschap."

Dubbele lading

Ook zondag heeft de confrontatie met de aartsrivaal weer een dubbele lading. Beide clubs moeten niet alleen voor hun aanhang winnen, ze zijn bij winst zo goed als veilig. ,,Dat maakt het nog eens extra beladen", zegt Heerkens tussen twee trainingen door in de persruimte van Willem II. ,,Je zult de juiste mate van strijd leveren moeten vinden. Niet bijvoorbeeld met zes man de kop verliezen, zoals aan het slot van de wedstrijd in Tilburg gebeurde. Zo’n akkefietje is zo zinloos. Dan focus je je op de verkeerde dingen."

Bij de achterban leeft de wedstrijd in Breda tegen NAC alweer een paar maanden. Dat merkt Heerkens ook aan de trouwe bezoekers van de trainingen. ,,Die knopen een praatje met je aan en laten dan tussen neus en lippen door weten dat je in Breda zeker moet winnen", aldus de verdediger.

Quote Voor zulke wedstrijden, daar doe je het toch allemaal voor. Freek Heerkens Bij de spelers is de derby sinds het verloren duel bij Excelsior aan tafel het thema. Meer nog dan voor de wedstrijd die op 8 december in Tilburg werd afgewerkt. ,,Je kunt er veel over vertellen. Maar je moet de ambiance rond zo’n derby een keer meemaken. De meeste spelers weten wat ze te wachten staat. De dag voor de wedstrijd zal het lekker druk zijn bij de training. De ambiance bij de wedstrijd zal vijandig, maar geweldig zijn. Voor zulke wedstrijden, daar doe je het toch allemaal voor."

Leuk wedstrijdje

In de opleiding van PSV en als voetballer van Go Ahead zag Heerkens wel eens beelden van NAC – Willem II. ,,Maar daar had ik verder niks mee. Het staat niet in mijn geheugen gegrift. Gewoon een leuk wedstrijdje, dat voorbij kwam." Maar eenmaal in Tilburg besefte hij al snel dat winst op NAC in de ogen van de fans een heel seizoen goed kan maken. ,,Als wedstrijd is het een beetje te vergelijken met de wedstrijden die ik met Go Ahead tegen PEC Zwolle speelde", zegt Heerkens. ,,Maar dat was vaak een ongelijke strijd. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo’n derby gewonnen heb. Willem II en NAC zijn veel meer met elkaar in evenwicht. Dat bleek bij de thuiswedstrijd wel, waarvan sommigen in Tilburg dachten dat we die eenvoudig zouden winnen."

Quote Ik kwam Nigel een paar weken geleden nog in Eindhoven tegen. Dan is het altijd gezellig. Freek Heerkens In de aanloop naar de derby is veel geoorloofd om de tegenstander te imponeren. Heerkens zal zich zeker nog tot doelman Nigel Bertrams richten. ,,Ik kwam Nigel een paar weken geleden nog in Eindhoven tegen. Dan is het altijd gezellig. Ik ga hem wellicht een app sturen met de boodschap: 'neem je visvergunning maar mee, zondag'. Dat kan hij wel waarderen."