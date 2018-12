Heeft NAC voldoende progressie getoond om vertrouwen te hebben in directe handhaving?

Dramatisch, zo kon de eerste helft van deze eredivisiejaargang van NAC lange tijd omschreven worden. Na acht duels wisten de Parel van het Zuiden slechts drie punten te vergaren. Het werd voor de in de zomer aangestelde Van der Gaag de slechtste start van een NAC-trainer ooit. De oefenmeester bleef echter buiten schot. Na het bekerdebacle bij eerstedivisionist RKC was het technisch directeur Hans Smulders die het veld moest ruimen. Algemeen directeur Justin Goetzee verklaarde zich solidair en volgde in zijn kielzog.

Progressie

Van der Gaag bleef stoïcijns doorwerken. En het vertrouwen uitspreken in zijn spelersgroep. Duidelijk was echter dat er snel progressie geboekt moest worden, om niet al bij het ingaan van de winterstop acht tellen te krijgen. Het tweede blok van acht duels toonde NAC echter wel degelijk progressie. De ploeg won weliswaar slechts twee keer, maar ging ook nog slechts drie keer over de knie. Frappant genoeg in een achtereenvolgende reeks.

Zeker de laatste twee wedstrijden heeft NAC verbetering getoond. In het door Van der Gaag ingeslepen systeem met vijf verdedigers. Het thuisduel tegen Vitesse leverde een prachtig voetbalschouwspel en een driepunter op. Aan de daaropvolgende degradatiekraker op bezoek bij PEC Zwolle werd één punt overgehouden. Maar ook de eerste ‘clean sheet’ in veertien wedstrijden. Daarnaast kroop NAC weg van de laatste plaats.

Makkelijk ging het niet de eerste seizoenshelft. Als NAC zich in een onderdeel nog niet heeft bewezen, is het stabiliteit. Nog altijd is het alle hens aan dek. Progressie lijkt er echter geboekt. De vraag is echter of het genoeg is om de tweede seizoenshelft weg te komen van de gevaarlijke degradatiezone. Met in het achterhoofd dat NAC de transfermarkt nog op zal gaan.