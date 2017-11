'Hebben we een keer geluk, gaat het toch weer fout'

Meijers vormde voor rust in het hart van de verdediging een koppel met Karol Mets. Halverwege het duel besloot Vreven al terug te grijpen op Pablo Marí, waardoor Mets een linie opschoof en Meijers een nieuwe kompaan naast zich kreeg. Last van de wisselende samenstellingen in de defensie had hij naar eigen zeggen niet. ,,Op mijn eigen spel heeft die switch weinig invloed. Ik kan met iedereen goed samenspelen. We moeten er gewoon voor zorgen dat we met het team de afspraken goed nakomen."

Quote We moeten er gewoon voor zorgen dat we met het team de afspraken goed nakomen. Bart Meijers

Dat ging zaterdagavond al een stuk beter dan vorige week in eigen huis tegen Ajax, maar nog niet goed genoeg. Door persoonlijke fouten ging NAC opnieuw kopje onder. ,,Maar we hebben ons in de tweede helft als team aardig herpakt", haastte Meijers zich te zeggen. Het kwaad was toen al geschied: NAC slaagde er niet in de achterstand weg te poetsen. Een gelukkige treffer van Angeliño werd in no-time opgevolgd door twee Almelose doelpunten. Toch hield Meijers een positief gevoel over aan de wedstrijd. ,,Het ging al een stuk beter. Vorige week stonden we als elf individuen op het veld, nu speelden we als een team. Met moed en motivatie."

Vertrouwen