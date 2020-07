‘Heb je bij NAC eindelijk iemand die de vinger op de zere plek legt, zet je hem op straat’

,,We hebben contact gehad met Alfons Groenendijk, die wordt ook genoemd, maar hij zegt dat hij nog niet benaderd is door mensen van NAC. Voor wat het waard is uiteraard", voegt Blanco toe. ,,De trainingen zullen pas starten als een nieuwe trainer is aangesteld en dat zal waarschijnlijk Steijn zijn.”

‘Onterechte kritiek’

De kritiek die ontslagen oefenmeester Hyballa kreeg na zijn snoeiharde interview in BN DeStem, vindt de clubwatcher niet terecht. ,,Dan heb je eindelijk iemand die uitgesproken is, die de vinger op de zere plek legt en aangeeft wat er beter moet, dan zet je hem op straat. Als je intern aankaart wat het probleem is, je wordt niet gehoord en je hebt een club met een begroting van elf miljoen, waarvan zeven à acht miljoen voortkomen uit supporters en sponsoren. Dan kan jij die mensen toch uitleggen hoe jij daarnaar kijkt en hoe een technisch manager daarnaar kijkt?

Mysterie

Over die technisch manager zegt de clubwatcher: ,,Dat Van Den Abbeele er een jaar heeft gezeten, is misschien wel de grootste verrassing. Om deze man hangt gewoon een zweem van mysterie heen. Soms was hij gewoon een of twee weken van de radar, dan wist niemand bij NAC waar hij verbleef of wat hij aan het doen was. Als beleidsbepaler zou hij Hyballa in het gareel hebben moeten houden. Hyballa is een ongeleid projectiel, compromisloos en knetterhard naar mensen toe. Daar heb je een technisch manager voor om hem aan z’n jasje te trekken. Dat is ook niet gebeurd. De spelers die hij binnenbracht, hebben over het algemeen ook niks toegevoegd aan NAC.”

Het optreden van algemeen directeur Mattijs Manders door zowel Hyballa als Van Den Abbeele te ontslaan, is in ieder geval daadkrachtig geweest. ,,Daar kan iedereen van alles van vinden, maar hij maakt gewoon een nieuwe stap. Hij gaat eigen mensen neerzetten en zal worden afgerekend op volgend seizoen of NAC wel of niet promoveert.”

Volledig scherm Peter Hyballa © BSR Agency