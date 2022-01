Haye wil wel open zijn over interesse, maar kan weinig zeggen: ‘Afwachten welke kant het op gaat’

Hij zit in dubio. ,,Aan de ene kant weet ik wat ik hier heb en krijg ik hier waardering. Aan de andere kant heb ik ook de ambitie om een stap te maken als ik me zo kan doorontwikkelen als voetballer. Dat is iets dat door m'n hoofd speelt.”

Er is een club die interesse heeft. Veel kan Haye er niet over zeggen. ,,Ik vind het moeilijk. Ik heb aangegeven dat ik het belangrijk vind om daar open over te zijn. Dat vind ik prettig. Maar je merkt ook dat ik niet veel kán zeggen. Dit roept eigenlijk alleen maar meer vragen op.”

,,Er zijn dingen die spelen. NAC is ervan op de hoogte. Het is afwachten welke kant het op gaat.” Hoe concreet de interesse is en of het iets is tussen de twee clubs, kan Haye niet zeggen. Hoe snel het kan gaan, evenmin. ,,Daar kun je de hand niet op leggen in de voetballerij. De ene keer denk je maandenlang dat iemand weggaat, de andere keer is een speler plotseling weg. Ik sta nu vooral te balen van het resultaat.”