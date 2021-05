Haye was wel klaar met de eerste divisie: ‘Het eerste wat nu door je hoofd gaat, is dat het weer zo'n jaar wordt...’

Haye stond met de pest in zijn lijf de pers te woord na de deceptie van zondag. Het besef van nog een jaar Keuken Kampioen Divisie drong al snel tot hem door. ,,Ik moet zeggen dat ik er wel klaar mee was. Eerste dat nu door mijn hoofd spookt, is dat het weer zo'n jaar wordt.” De middenvelder spreekt van een ‘heel raar’ seizoen. ,,Uiteindelijk zijn we niet geslaagd. We wilden promoveren. Het liefst direct ook.”

,,We beginnen met een goede reeks. Dan komt corona langs, een periode waarin we veel punten verliezen. Ook tegen directe concurrenten. De periode daarna hebben we ook niet goed gespeeld. Dan zet je uit het niets weer een reeks neer van zeven wedstrijden en sluit je weer aan. Dan kom je dichtbij, maar gebeurt het niet”, vatte hij het seizoen samen. ,,De play-offs gingen we met vertrouwen in. In de play-offs hebben we wel laten zien waartoe we in staat zijn. Dat het uiteindelijk deze kant op valt (de verloren finale, red.), dan heb je bijna het gevoel dat het zo heeft moeten zijn. Want het valt niet uit te leggen hoe NEC deze wedstrijd gewonnen heeft.”

‘Schijtgoals’

Over de finale: ,,Deze wedstrijd hebben we meer afgedwongen dan dat we hebben gekregen. Hoe die goals van NEC vallen, we stonden daar niet goed te dekken, maar dat is denk ik wat zij mee hadden deze play-offs. Echte schijtgoals. NEC heeft op basis van deze wedstrijd te veel gekregen.”

Dus komt de klap hard aan. ,,Als je kijkt naar de hele aanloop naar deze wedstrijd. Wat het doet met de stad, supporters en ook met ons. En wat we in deze pot leggen. Dan komt het extra hard aan”, oordeelde de middenvelder.