Haye pissig over spel NAC: ‘De eerste minuten stonden we naar elkaar te kijken’

,,Dit was een van de minst fijne potjes die ik in lange tijd gespeeld heb.” Thom Haye kan het niet mooier maken na de 1-0-zege op Telstar. ,,Het liep moeizaam, het was een vechtwedstrijd. Telstar moet je niet onderschatten, het is een hele vervelende ploeg om tegen te spelen.”

De spelbepaler had het verdomd lastig tegen de Witte Leeuwen. ,,Het zijn kleine behendige mannetjes die alle kanten op rennen. Ze spelen wat vrijer, misschien omdat er minder druk op staat. Telstar speelt in deze competitie een systeem, vijf verdedigers, dat niemand anders speelt.”

Opvallend was te zien hoe Telstar, na fouten van Roger Riera (balverlies) en later Nick Olij (onder een vrije trap door), in de eerste vijf minuten twee grote mogelijkheden kreeg om te scoren. ,,De eerste minuten was duidelijk dat we naar elkaar stonden te kijken: wie pakt het duel en wie de ruimte. Ik was best pissig over hoe we begonnen. Toen de eerste twee momenten goed afliepen, zijn ze niet heel gevaarlijk geworden. Alleen, we willen wedstrijden wel anders spelen dan vandaag.”

Haye wil het niet meer op corona gooien, dat is een gepasseerd station. ,,Iedereen is nu op het punt gekomen dat het geweest is. Wel zijn we zoekende. In de eerste zes wedstrijden werden we op veel momenten uit het niets veel gevaarlijker, nu is het langer wachten. Ik had gehoopt op meer, maar het was niet goed genoeg.”

Slecht

Trainer Maurice Steijn was evenmin in zijn nopjes met het vertoonde spel. ,,Ik vind dat we slecht gespeeld hebben. Positief is dat we winnen en de invallers hebben het heel goed gedaan. Azzagari, Mashart en DJ brachten in ieder geval wat rust in de ploeg.”