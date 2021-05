Haye over sfeeracties NAC-supporters: ‘Het is duidelijk dat wij allemaal hetzelfde willen voor deze club’

Dinsdag waren er honderden supporters bij het spelershotel, woensdag werd de bus sfeervol uitgezwaaid. ‘Heel mooi’ noemt middenvelder Haye die acties. ,,Het geeft aan hoe het leeft, wat het met de achterban doet. Dat nemen we zeker mee, dat slaat over op de jongens.” Dinsdag zong hij nog over en weer met de supporters. ,,Dat was een mooi moment. Het is duidelijk dat we allemaal hetzelfde willen voor deze club, wij zitten er hetzelfde in als de supporters. Mooi dat we dat kunnen delen, dat zij ons nog een zetje willen geven.”

Volgens Haye is de sfeer in de groep goed. ,,Ik merk, en dat bevalt me wel, dat er een bepaalde focus is, maar ook een bepaalde ontspanning is. Ik denk dat dat belangrijk is.” Eredivisionist FC Emmen is logischerwijs de favoriet voor het bereiken van de finale. ,,Het is niet gek om ons als underdog neer te zetten. Alleen we hebben bewezen dat we vanuit die rol kunnen voetballen. Dat kan ons best liggen. Maar op het moment dat we beginnen, moeten we dat van ons afgooien. Van ons afbijten. Laten zien waar we voor willen gaan. En op momenten ook de wedstrijd proberen naar ons toe te trekken, aan de bal dwingend zijn.”

Over de kansen van zijn ploeg: ,,De laatste weken zitten we er lekker in. Emmen is een goede tegenstander, ze kunnen goed voetballen, maar spelen ook met een bepaalde druk misschien. Maar het is een wedstrijd die alle kanten op kan. We hebben ook dit seizoen laten zien dat we - bij vlagen - goed weten wat er gevraagd wordt en kunnen toeslaan uit het niets. Dat is een wapen dat we morgen ook weer achter de hand hebben. Daarom denk ik dat serieus kans maken om die volgende ronde te halen.”

Bekijk hier het interview met Haye: