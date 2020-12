Haye over promotiekansen NAC: ‘Niet gek laten maken door de stand’

videoMet een punt tegen Go Ahead Eagles schiet NAC niet veel op, vindt middenvelder Thom Haye. Maar de sterkhouder focust zich op de lichtpuntjes en ziet verbetering. ,,Gekeken naar de manier waarop dit gelijkspel tot stand komt en naar onze voorgaande wedstrijden, dan hebben we iets om op voort te borduren.”

,,Het mag duidelijk zijn dat iedereen wel effe goed naar zichzelf heeft gekeken vorige week en dat we kapot waren van die wedstrijd. Dat was NAC-onwaardig”, wijst hij naar de beschamende nederlaag in eigen huis tegen de hekkensluiter FC Dordrecht. ,,Wat dat betreft zijn we nu wel een stuk beter voor de dag gekomen.” Om daar meteen een kritische noot aan toe te voegen: ,,Alleen vind ik dat we nog steeds tot weinig grote kansen in de zestienmeter komen.”

Voor de derde keer op rij niet gescoord, weer geen overwinning en de promotieplaatsen raken verder uit zicht. Acht punten meer heeft nummer twee Almere City nu. Toch kijkt Haye niet anders naar de promotiekansen van zijn ploeg. ,,Ik denk er hetzelfde over als in het begin van dit seizoen. Op dit moment heeft het niet zoveel zin om op de plek (op de ranglijst, red.) te focussen, we moeten ons vooral op onszelf focussen. Als we doorgaan en kunnen oppakken waar we mee bezig waren, dan ben ik er van overtuigd dat we er snel weer bij staan. Dan kun je kijken hoe het loopt.”

,,Je moet je niet gek laten maken door de stand hoe die nu is, maar focussen op het proces waar we in zitten”, besluit hij.

