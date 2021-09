Haye neemt het woord en is klaar met ‘gezelligheid’ bij NAC: ‘Pak een keer iemand aan en laat zien dat je er bent’

De totale ontreddering na weer een fikse teleurstelling is voor Haye reden om na de wedstrijd het woord te nemen. Nog voor hij de wachtende pers te woord staat, verheft hij in de kleedkamer zijn stem. Het zit hem diep. ,,Ik heb gezegd dat de jongens moeten beseffen waar het aan ligt. Aan twee momenten. Die hadden we makkelijk kunnen voorkomen. Daardoor doe je jezelf pijn en blijf je achter de feiten aanlopen.”