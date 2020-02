Haye na NAC-debuut: ‘Hoop in de komende wedstrijden meer toe te kunnen voegen’

De middenvelder stond tegen Excelsior (2-2) meteen in de basis. ,,Ik ben blij dat ik mocht starten. Dat heeft een goed gevoel. Ik merkte al snel het vertrouwen van de club. Dat doet me erg goed.” Over zijn eigen spel: ,,Het was degelijk. Ik was wat zoekende. Excelsior speelde extreem laag. Daardoor liepen onze centrale verdediger ons bij vlagen voorbij. Ik heb geprobeerd iets toe te voegen.”