Haye mist vanaf het begin scherpte bij NAC: ‘Aanloop naar de wedstrijd was al slecht’

‘Gewoon kut’, noemde Haye de nederlaag. ,,De voorbereiding, de aanloop naar de wedstrijd, was al slecht. Dat merk je aan een bepaalde scherpte die we missen. Al vanaf het begin. Dat is iets dat we onszelf enorm kwalijk kunnen nemen. Waar je dat aan merkt (dat de scherpte er niet is), is lastig te zeggen. Soms heb je zo'n dag, dan voel je dat. Ook in de warming-up. Dan geef je dat aan in de kleedkamer.”

Lees ook NAC blameert zich met nederlaag bij hekkensluiter FC Dordrecht

En het begin was nog oké, vond de middenvelder. ,,Daarna was de wedstrijd super open. Zij krijgen grote kansen, wij ook. Weer komt terug dat we de kansen niet afmaken. Maar hij kan ook net zo goed aan de andere kant vallen. De tweede helft beginnen we zo slecht. Daarna komen we terug en op dat moment is er niks aan de hand. Maar dan krijg je zo'n schijtgoal tegen”, analyseerde hij de wedstrijd.

Veel ruimte

Na de 1-1 was het eenrichtingsverkeer van NAC, maar zonder al te grote kansen. ,,Op de flanken hebben we super veel ruimte gehad. Als je dan kijkt naar de voortzetting en wat we daarmee gedaan hebben... We hadden Dordrecht nog meer onder druk kunnen zetten. Na die wissels voelde je dat we het momentum kregen. Maar als je zo omgaat met de ruimte die we krijgen, kun je doen wat je wil, maar dan kom je niet tot kansen”, was hij kritisch.

Waar het aan lag dat Dordrecht zoveel ruimte kreeg, vond hij moeilijk te zeggen. ,,Alleen je merkt dat de ruimtes heel groot waren. Ik vond ons te slordig aan de bal. In de eerste helft kon het twee kanten op, in de tweede helft vond ik dat we sterker waren. Maar als ik kijk wat we daarmee gedaan hebben, weet ik nog steeds niet of we meer hadden verdiend dan een gelijkspel. En uiteindelijk verlies je 'm ook nog.”

Teleurstelling is het gevoel dat overheerste. ,,We zaten er goed in, om meteen heel boos te worden heeft niet veel zin. Maar het mag duidelijk zijn dat we met een ander idee de wedstrijd in gingen en dat we teleurgesteld zijn in hoe we dat hebben uitgevoerd.”

Bekijk hier het hele interview: