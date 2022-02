Haye genoot volop in Breda: ‘NAC staat altijd aan en slaapt nooit, afzonderen van de club gaat niet’

Kort voor de wereldwijde corona-uitbraak die de aardbol vanaf maart 2020 platlegt, maakt Haye van nabij mee wat de club, toen al eerstedivisionist, aan emoties losmaakt. ,,Ik was net bij NAC toen we voor de beker AZ (1-3) uitschakelden. Terug in Breda was het plein voor het stadion helemaal volgelopen met supporters en vierden we feest op het dak van de spelersbus. Dat was mijn kennismaking met de club. Wedstrijden van NAC zijn speciaal. Zoiets kan je niet omschrijven, dat moet je ervaren. Dat is alleen uit te leggen als je voor NAC speelt. Want ook in mindere fases kan je onvoorwaardelijk op de steun van de achterban rekenen.”