Haye en Olij behoeden NAC voor thuisnederlaag tegen Almere City

NAC is thuis tegen laagvlieger Almere City niet verder gekomen dan een gelijkspel. Thom Haye zorgde in de tweede helft voor de 1-1 in een wedstrijd die alleen in het laatste halfuur het aangluren waard was.

Tegen FC Den Bosch speelde NAC dominant, aanvallend en aantrekkelijk, resulterend in de grootste zege van het seizoen. Maar het lek is nog lang niet boven; tegen Almere City, de nummer zeventien, was het precies het tegenovergestelde van vorige week.

Het spel van NAC was in het grootste deel van de wedstrijd (vooral het eerste uur) het aanzien nauwelijks waard. Thom Haye dacht de bal door een tegenstander heen te kunnen spelen en liet zijn man lopen. Ralf Seuntjens schoot ballen zomaar over de zijlijn. Jarchinio Antonia leverde voorzetten in en wanneer Kaj de Rooij zijn man een spaarzame keer voorbij kwam, eindigde de pass in Vak G.

Almere City was niet veel beter, maar wel gevaarlijker. Jeffry Puriel en Thomas Poll mochten vrij aanleggen voor een schot, maar mikten allebei naast. Een wapenfeit liet NAC binnen het uur noteren. De Rooij schoot van afstand op de vuisten van de doelman.

Achterstand

Waar het vizier bij Almere City voor rust niet op scherp stond, was dat in de tweede helft wel anders. Lance Duijvestijn schoot een bal na 62 minuten feilloos in de bovenhoek, liet Nick Olij kansloos en tekende voor de 0-1.

Aanleiding voor De Graaf, die zijn basiself ongewijzigd had gelaten na het doelpuntenfestijn van vorige week, om in te grijpen. Hij bracht Ezechiel Banzuzi voor Jethro Mashart en koos vol voor de aanval. Verdediger eraf, Banzuzi ging naast spits Boris van Schuppen spelen.

Gelijkmaker

Het leidde gelijk tot kansen. Eerst raakte Van Schuppen de lat en nog geen minuut later schoot Haye op de paal. De gelijkmaker kwam niet veel later: in de 73ste minuut kapte Haye zich vrij en schoot hij raak: 1-1. NAC leek wakker geschud.

Leek, want omdat NAC veel risico nam, kwam het achterin ook open te liggen. Olij behoedde zijn ploeg een paar keer voor een nieuwe achterstand. Voorin kon geen vuist meer worden gemaakt, ook niet met stormram Moïse Adiléhou binnen de lijnen. NAC heeft nu alle tegenstanders een keer gehad en staat na 19 wedstrijden op de negende plek.

Opstelling NAC: Olij; Rutten, Malone, Bakker, Mashart (67. Banzuzi); Haye, Seuntjens, Cagro; Antonia (82. Kestens), Van Schuppen (85. Adiléhou), De Rooij (85. Maria).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.