Harde kern De Graafschap eist vertrek Seuntjens na NAC-transfer: ‘Houdoe en bedankt’

NAC wil Hendriks best langer huren van Feyenoord

7:00 ,,Ik vind dat we met de week beter gaan voetballen.” Was getekend Maurice Steijn. De trainer bespeurt een stijgende lijn in het spel van NAC dat vanavond (21.00 uur) Helmond Sport ontvangt. ,,De veerkracht die we tonen, kan tot iets moois leiden.”