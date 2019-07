Handelend NAC slaat toe: aanvaller Huseyin Dogan voor twee jaar naar Breda

De voorbije weken werd de multifunctionele Dogan, in zijn jaren bij Sparta (2012-2017) en later TOP Oss (2017-2019) heeft hij op alle posities op het middenveld en in de voorhoede gespeeld, veelvuldig gelinkt aan Turkije. Ondanks berichten in de Turkse media dat hij tot een akkoord zou zijn gekomen met een club uit Turkije heeft NAC de strijd om de veelzijdige aanvaller in zijn voordeel beslecht.

De stroom aan interesse had de 25-jarige Hagenaar te danken aan één goed jaar in Oss; met 21 goals en 5 assists in 36 wedstrijden beleefde hij vorig seizoen zijn doorbraak in het profvoetbal. Ter vergelijking: in de zeven jaar daarvoor scoorde hij zeven keer. Samen met doelman Nick Olij, eveneens door NAC ingelijfd, was Dogan een van de steunpilaren achter het opmerkelijke succes van TOP Oss. Met een daverende zesde plaats noteerde het de hoogste eindklassering ooit in de eerste divisie sinds de terugkeer in het betaalde voetbal in 1991.