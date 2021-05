Hallo Breda! Waar is de klik met je club gebleven?

NAC onbevreesd richting Roda JC en niet bang voor tweede corona-uit­braak

16 april Niet voor het eerst is NAC, dat vanavond (20.00 uur) tegen Roda JC speelt, in de ban van corona. Het vermoeden is dat Covid-19 deze keer is binnengebracht door Michaël Maria. Hij speelde eind maart met Curaçao enkele interlands.