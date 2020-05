Grote clubs azen op jeugdige NAC-pareltjes

KNVB onaange­naam verrast door ‘voorbarig’ bericht kabinet

7 mei De KNVB is onaangenaam verrast door de brief die minister Hugo de Jonge vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. De minister meldt daarin dat massale publieksevenementen zoals wedstrijden in het betaalde voetbal waarschijnlijk pas mogelijk zijn als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus. ,,En niemand weet hoelang dat gaat duren”, schrijft De Jonge. ,,We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”