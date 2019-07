Grootste Europese zege NAC tien jaar oud: ‘We hadden nog nooit van Kapan gehoord’

Via een dubbele overwinning op Polonia Warschau in de derde kwalificatieronde (3-1 in Breda, 0-1 in Warschau) plaatste NAC zich vervolgens voor de play-offs, het voorportaal van het hoofdtoernooi. Daarin werd de ploeg gekoppeld aan Villarreal, in die tijd een grote naam in Europa. De Spanjaarden schopten het een seizoen eerder nog tot de kwartfinale van de Champions League. Lurling: ,,Dat was een ploeg met onder anderen Diego Godín en Santi Cazorla. Thuis kwamen we met 0-1 achter, toen maakte Tyrone Loran gelijk en verloren we ongelukkig door een snel genomen vrije trap. Uit speelden we met een B-ploeg. Rob Penders, Matthew Amoah en ik zelf bleven thuis om fit te zijn voor de competitie. Daar verloren we met 6-1.”