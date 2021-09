Grootaandeelhouders NAC kiezen Nederlandse partij als kandidaat-koper

NAC in handen van aandeelhou­ders: financieel gezond, maar sportief verval

26 juni Vorige week, een dag na het opstappen trainer Maurice Steijn, maakten de drie clubeigenaren van NAC bekend hun aandelen te gaan verkopen. In de 7,5 jaar dat NAC in handen is van een groep aandeelhouders, waarvan drie miljonairs met meerderheidsbelang, is de trots van Breda afgegleden van middenmoot eredivisie naar subtop eerste divisie. En versleet het meer dan dertig commissarissen, directeuren en trainers.