Grootaandeelhouder NAC verkoopt zijn bedrijf

Wim van Aalst heeft zijn bedrijf NileDutch verkocht aan de Duitse rederij Hapag-Lloyd. Dat heeft de in Teteringen woonachtige ondernemer via een persbericht bekendgemaakt. Bij het grote publiek is Van Aalst bekend als een van de drie grootaandeelhouders van NAC.

Samen met Rob van Weelde en Paul Burema bezit Van Aalst zeker 65 procent van de aandelen van de Bredase voetbalclub die in de eerste divisie in een hevige promotiestrijd is verwikkeld. Sinds de aandelenoverdracht in januari 2014 zijn de drie eigenaar van NAC. Een kleine zeven miljoen euro hebben Van Aalst, Van Weelde en Burema in de club zitten. Ongeveer de helft daarvan is voor rekening van Van Aalst.

Met zijn bedrijf NileDutch, waarvan het hoofdkantoor in zijn geboortestad Rotterdammer is gevestigd, verscheept Van Aalst containers naar West-Afrika. Door NileDutch over te nemen wil het veel grotere Hapag-Llyod zijn positie versterken op het westelijk deel van het Afrikaanse continent. Uit die hoek komen en vertrekken containerschepen van en naar Zuid-Amerika en Azië.

Van Aalst in het persbericht: ‘Hapag-Lloyd en NileDutch passen heel goed bij elkaar en ik ben blij dat we onze krachten bundelen. Door onze activiteiten en expertise in West-Afrika te combineren met het wereldwijde netwerk van Hapag-Lloyd, kunnen we de volgende stap zetten en de activiteiten in Afrika verder ontwikkelen.’

Het geschat vermogen Van Aalst lag voor de verkoop van zijn bedrijf volgens het zakenblad Quote 500 op 75 miljoen euro. Voor hoeveel hij NileDutch van de hand heeft gedaan, is onbekend.