Groningen gooit opstelling om voor Avondje NAC

hup nac Clubraad, meer dan cultuurbewakers

13 september BREDA - Een eventuele overname door een Indonesiër, Snollebollekes-gate, een e-sporter: de Clubraad van NAC praat doorgaans in het eerste stadium -en soms te laat- mee over wat de plannen van de club zijn. Sinds 1 september is Geert van Poppel de nieuwe voorzitter, als opvolger van Sander Rademaker. Zijn voornaamste ambitie? ,,Allereerst moet de communicatie naar buiten toe worden verbeterd."