Groeiend NAC maakt zich op voor spetterende halve finale en hoopt dat supporters zich gedragen: ‘Er ligt zoveel druk op dat tweede biertje’

Podcast Gegenpres­sing | Koningskop­pel extra wapen in play-offs, Luijckx rekent op Yellow Army en de engelbe­waar­der van NAC

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering gaat het over de wedstrijd tegen Almere City. Belgast deze week is Kees Luijckx, oud-speler van NAC en analist van ESPN.