Grad Damen op de weg terug bij TOP en koestert NAC-herinneringen: ‘Aan de mooie momenten vasthouden’

Het was op een gure septemberavond in Maastricht dat Grad Damen tijdens het duel met MVV pijnlijk tegen de vlakte ging. De schouder van de 23-jarige middenvelder raakte daarbij volledig uit de kom. ,,De arts gaf aan dat de kans op herhaling zo groot was, dat je er vergif op innemen kon”, herinnert hij zich. ,,En dan misschien niet eens bij een val, maar bijvoorbeeld bij een ingooi al.” Damen besloot het risico op een dubbele herstelperiode niet te nemen en meteen tot de aangeraden operatie over te gaan. Een schroef in zijn schouder en drie maanden revalidatie moesten erger voorkomen.