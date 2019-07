Grad Damen met duidelijke intentie terug bij NAC: ‘Een contract afdwingen is het doel’

Zonder werkgever waren de afgelopen weken voor Damen zeker niet eenvoudig. ,,Het is een onzekere periode. Er zijn veel gesprekken met de trainer en technisch directeur geweest. De intentie was altijd om hier te gaan trainen. Vanaf het begin van het seizoen al, maar daar kwam wat vertraging in. Nu ben ik hier om een contract af te dwingen. Wanneer of hoe dat lukt, dat zien we dan wel.”

Damen zag dat de supporters de club weer in hun hart hebben gesloten, na de negatieve teneur van afgelopen jaar. Op ’t Heike was het enthousiasme over het ‘nieuwe’ NAC groot. ,,Ik denk dat na wat er vorig seizoen gebeurd is dat het alleen maar mooier is dat ze hier zijn. Het geeft steun. Ik denk dat het aan ons is er dit jaar wat mee te doen.”